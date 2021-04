Raport NIK o wyborach. PiS wydaje się niewzruszony przeciekami. "Dysponuje opiniami prawnymi"

Fogiel, który w piątek był gościem w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma-Dziewiąta", został zapytany, czy PiS obawia się wyników kontroli NIK. "Nie, nie obawiamy się żadnych kontroli, czy to NIK, czy to innych instytucji do tego przeznaczonych, bo nie mamy sobie nic do zarzucenia" - powiedział.