Rating Polski. Agencja Fitch nie zmieniła oceny

Fitch konsekwentnie od lat nie zmienia swojej oceny wiarygodności Polski. Po raz ostatni zmienił ją w 2013 roku. Z punktu widzenia postrzegania naszego kraju jako partnera w inwestycjach to dobra informacja. Oznacza, że sytuacja jest stabilna, a państwo wypłacalne, o ile nie dojdzie do jakiegoś nieprzewidywalnego załamania w gospodarce.

Decyzja jest po myśli premiera Mateusza Morawieckiego , który jeszcze przed jej ogłoszeniem był bardzo spokojny o wynik - wynikało ze źródeł zbliżonych do jego kancelarii.

Nie jest to też zaskakująca decyzja dla ekonomistów. Eksperci pytani przez money.pl zgodnie twierdzili, że rating nie ulegnie zmian, choć wyraźnie dawali do zrozumienia, że ogłoszona ostatnio "piątka Kaczyńskiego" raczej może pogorszyć notowania Polski niż je poprawić. Dariusz Świniarski z TMS Brokers nie wykluczał nawet możliwości obniżenia perspektywy dla ratingu w przyszłości ze "stabilnej" do "negatywnej".