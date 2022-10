Rating Polski. Jest decyzja agencji Moody's

pisDoPaki 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 10 Odpowiedz

moim zdaniem PIS chce wykończyć Polaków wszelkimi sposobami np.pozbawił nas możliwości godnego ogrzania mieszkania w okresie zimowym , drastycznie podnosi ceny żywności i usług , doprowadził do zapaści służby zdrowia przez co Polacy praktycznie nie mają dostępu do lekarzy specjalistów nawet rząd PIS nie odpuścił kobietom w ciąży skazując je na śmierć w cierpieniu dzięki przepisom jakie uchwalił . To wszystko moim zdaniem jest wystarczające aby postawić PIS przed Trybunałem w Hadze za zbrodnie przeciwko własnemu Narodowi ( o ofiarach tzw.covida nawet nie wspominam juz chyba ponad 250 000 )