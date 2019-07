Recesja w Europie. Ekonomiści spodziewają się spadku PKB Wielkiej Brytanii

Szczyt koniunktury na świecie jest już za nami. Co więcej, hamowanie w największych gospodarkach Europy jest na tyle poważne, że coraz głośniej wybrzmiewa już hasło recesji. Najnowszy sygnał, że nie jest to tylko puste straszenie, płynie z Wielkiej Brytanii.

Brytyjska gospodarka w drugim kwartale najprawdopodobniej zaliczyła spadek w PKB w porównaniu z pierwszym kwartałem. Jeśli prognozy się potwierdzą, będzie to pierwsza taka sytuacja od 2012 roku - wynika z ankiety przeprowadzonej przez agencję Bloomberg wśród ekonomistów.

Szacuje się, że spadek PKB kwartał do kwartału był minimalny - na poziomie 0,1 proc., ale sygnalizuje poważne zmiany zachodzące w gospodarce. Eksperci tłumaczą to w głównej mierze paraliżem aktywności biznesowej na Wyspach w związku z niepewnością wokół brexitu. Ciągle jest zagrożenie opuszczenia wspólnoty bez porozumienia z Unią Europejską.

(the guardian)

Według Chrisa Williamsona z IHS Markit, cytowanego przez "The Guardian", jest zagrożenie, że spadkowy będzie również trzeci kwartał tego roku. A przypomnijmy, że przyjmuje się, iż dwa kolejne kwartały spadku PKB oznaczają już recesję. National Institute of Economic and Social Research (NIESR) szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w tym roku na 40 proc.