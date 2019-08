Rejestr Danych Kontaktowych. Nowy pomysł na usprawnienie pracy urzędów

Do Rejestru Danych Kontaktowych wpiszemy swoje dane osobowe, czyli imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. W przyszłości również przy naszym nazwisku znajdzie się elektroniczny adres do doręczeń.

Wpis do nowej bazy ma być dobrowolny. Każdy zainteresowany dołączeniem do rejestru ma otrzymać stały dostęp do swoich danych, gdyby zaszła konieczność ich aktualizacji. Będzie mógł to zrobić przez e-usługę albo w trakcie wizyty w urzędzie.