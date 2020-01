Rekompensaty za prąd. "Oszukiwanie ludzi". "Dziwny taniec w kleszczach"

- Musimy się pogodzić z tym, że będziemy płacić więcej. Po prostu. To opowiadanie, że ceny nie wzrosną to było oszukiwanie ludzi. To oczywiste ekonomicznie. Rząd doszedł teraz do przekonania, że nie jest w stanie rekompensować podwyżek wszystkim i stąd ta propozycja, nieco mniej kosztowna - dodaje Orłowski.

Jak przekonuje, z punktu widzenia ekonomicznego sztuczne zamrażanie cen, kiedy wiadomo, że to czasowe, nie jest właściwe i chwalebne. Nawet jeżeli dotyczy to mniej zarabiających. Jednak tu wyjaśnieniem jest polityka. - W pierwszej grupie podatkowej są wyborcy rządzących, wiec nie ma sensu wydawać na tych co nie zagłosują - mówi Orłowski.

- Widzę w tym bardzo dziwny taniec w kleszczach pomiędzy zagrożeniem inflacyjnym wynikającym ze wzrostu cen i możliwym z tego tytułu niezadowoleniem grup społecznych, a próbą łagodzenia tego niezadowolenia. Niestety będzie to miało swój koszty dla budżetu (nie zaplanowano tych wydatków w budżecie na 2020 r. - red.) - mówi o ogłoszonej w poniedziałek koncepcję rozliczania rekompensat profesor Dariusz Filar, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

*Opieranie szacunków na nadziei *

Przypomnijmy, rekompensaty wzrostu cen energii w 2020 r. mają być dostępne dla odbiorców indywidualnych z I progu podatkowego. Jak ogłosił minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Koszt dla budżetu nie przekroczy 3 mld zł, o ile oczywiście wszyscy uprawnieni złożą wnioski.

Minister liczy, że może zatem kosztować to połowę tej sumy, co oznaczałoby że połowa uprawnionych nie zgłosi się po rekompensatę

Zdaniem prof. Filara, takie szacowanie kosztów jest teraz bardzo trudne.

- Opieranie szacunków na nadziei, że nie nie wszyscy się zgłoszą, jest tak samo złudne jak przy 500+, po które też bogaci mieli się nie zgłosić. To nie jest poważne szacowanie wielkości ekonomicznych i przypływów finansowych - mówi Filar.

Naiwne tricki

Podobnego zdania jest Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

- Naiwne są te tricki, że może połowa osób się nie zgłosi. Jak znam naród polski to wszyscy się zgłoszą po to i odłóżmy na bok te dywagacje, że ktoś nie będzie chciał wziąć tych pieniędzy - mówi Orłowski.

- To czy będzie to 3 mld zł, czy 1 mld zł, tego jeszcze nie wiemy. Jednak jaki by nie był ten koszt to i tak jest to kolejne obciążenie dla budżetu. Jesteśmy w kleszczach pomiędzy inflacją, a rosnącymi obciążeniami budżetowymi. Są to konsekwencje błędów w gospodarce, które się teraz kumulują - mówi Filar.

Profesor ma tu na myśli głównie błędy popełnione w polityce energetycznej.

Stracony czas

- Zmarnowano 2016 i 2017 r. Nie poprawiono miksu energetyczne. Dopiero w 2018 zaczęto ograniczać udział w nim węgla i zaczęto zwiększać udział zielonej energii. A teraz przecież produkcja prądu z węgla jest wyjątkowo kosztowna. Ponadto przerzucano pieniądze ze spółek energetycznych na górnictwo np. i inne cele. Firmy te nie miały budżetów na modernizacje - wyjaśnia Dariusz Filar.

Ekonomista ocenia, że te decyzje czysto polityczne, przyczyniły się do widocznych dziś rosnących kosztów spółek energetycznych. Wszystko to odbija się w rachunkach za prąd.

- To się teraz mści. W gospodarce nic się nie dzieje z miesiąca na miesiąc. Błędy jednak w końcu się kumulują i trzeba za nie płacić - dodaje Filar.

