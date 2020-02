Rekompensaty za prąd. W przyszłym roku 15 milionów Polaków dostanie pieniądze. Ale nie wszyscy

- Rekompensaty dostanie 15 milionów Polaków. Większość, 86-87 procent gospodarstw domowych. Tych, które są w pierwszym progu podatkowym. One wyniosą, w zależności od zużycia, od około 34 do ponad 308 złotych. Będzie to wyglądać w ten sposób, że gospodarstwa domowe będą składać oświadczenia do przedsiębiorstw obrotu i ta różnica wzrostu cen będzie odliczona - mówił rano w radiowej "Jedynce" Kowalski.