Rekord bezrobocia pobity. GUS podał dane za czerwiec

Stopa bezrobocia spadła w czerwcu do poziomu 5,3 proc. - podaje GUS. W ten sposób pobity został kolejny rekord czasów gospodarki rynkowej w Polsce. W maju było 5,4 proc. chętnych do pracy, którzy nie mogli znaleźć płatnego zajęcia, a rok temu 5,8 proc. Przedtem taki poziom był we wrześniu 1990 roku, gdy dopiero zaczęły walić się w posadach gigantyczne przedsiębiorstwa słusznie minionej epoki.