Bezrobocie bije rekordy. Poniżej 900 tys. osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

"Przekroczyliśmy dotąd nieosiągalną granicę 900 tys. osób bezrobotnych. Dokładnie 878,4 tys. osób pozostawało w Polsce bez pracy na koniec czerwca" - wynika z wyliczeń resortu pracy. To o 27,6 tys. mniej bezrobotnych niż w maju.

Jeszcze do połowy ubiegłego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad milion osób. A nie trzeba sięgać daleko pamięcią, by przypomnieć sobie, jak dużym sukcesem było zejście poniżej 2 mln. Było to w 2014 roku.