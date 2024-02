Rekordowe odejścia z policji. Rząd szykuje zmiany

qwerty 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Unormować w końcu sprawę dodatków służbowych. Wg przepisów jego maksymalna wysokość to połowa sumy dodatku za zajmowaną grupę zaszeregowania, czyli mnożnik na grupie x kwota bazowa, oraz dodatku za stopień jaki maksymalnie przysługuje na tej grupie. Nie chce mi się w tej chwili sprawdzać przepisów ale na stanowiskach typowo roboczych daje to kwotę około 1500-2000 zł. Może mniej może więcej ale nie będę tego teraz weryfikował. Tymczasem dodatki w policji na tych stanowiskach to kwoty rzędu 200-300-400 zł. I nie rosną, bo podobno się nie da, nie ma pieniędzy, nikt na to nie zasługuje, nawet ci nie karani i wyróżniani. Wystarczyłoby wprowadzić do przepisów, że z upływem lat służby dodatek ten rośnie sukcesywnie aż do maksymalnej kwoty, i nie jest to zależne od widzimisię przełożonych, chyba że jesteś karany dyscyplinarnie, masz na biegu postępowanie czy jesteś zawieszony to wtedy wiadomo, że nie.