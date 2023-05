Remont mieszkania Joachima Brudzińskiego. Polityk składa ważną deklarację

Remont mieszkania Brudzińskiego. Jest reakcja polityka

- Główny, łajdacki, parszywy zarzut Czuchnowskiego w "Gazecie Wyborczej" sprowadza się do trzech kłamstw. Pierwsze to takie, że korzystałem z pieniędzy państwowych, publicznych, w tym wypadku państwowej spółki. Drugie to zarzut taki, że osoby, które pracowały podczas remontu w moim mieszkaniu to stali podwykonawcy PHH, a trzeci parszywy i łajdacki zarzut i kłamstwo jest taki, że stan majątku, który wykazałem i wykazuję co roku w oświadczeniach majątkowych, przekracza moje dochody - powiedział Brudziński.