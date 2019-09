Reprezentacyjny łańcuch Dulkiewicz. Radny PiS przyczepił się do ceny

Wybory w Gdańsku odbyły się 3 marca br., a zaprzysiężenie Dulkiewicz miało miejsce tydzień później. Jak tłumaczy to "Gazecie Wyborczej" Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska, Mennica Polska zapytana o termin wykonania takiego łańcucha odpowiedziała, że zajmie to 6-8 tygodni. - Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację, w której się znaleźliśmy po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza, i przyspieszonych wyborach, zdecydowaliśmy się na zamówienie tego symbolu władzy u lokalnej artystki, która wykonała go w ekspresowym tempie, z założeniem że po kilku tygodniach używania poddany będzie korekcie - powiedział.