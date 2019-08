Reuters potwierdza ustalenia Wirtualnej Polski. Chodzi o sieć 5G

Według agencji porozumienie należy rozpatrywać w kontekście miesięcy zabiegów amerykańskiej dyplomacji dążącej do zablokowania możliwości współpracy europejskich państw z firmą Huawei, chińskim dostawcą technologii niezbędnej do stworzenia sprawnej sieci 5G.

Polska dotychczas nie określiła, od kogo zamierza kupić niezbędne komponenty systemu. Co więcej, jak mówił w rozmowie z money.pl minister cyfryzacji Marek Zagórski, żaden z potencjalnych dostawców nie jest na razie wykluczony. Z drugiej strony, co przypomina Reuters, Polska sama zaproponowała USA zacieśnienie relacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Stąd prosta droga do wysnucia wniosku, że to Amerykanie będą stanowić kluczowego partnera Polski we wdrażaniu sieci 5G.