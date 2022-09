Rewolucja w przychodniach. Jest zarządzenie NFZ

Co się zmieni w przychodniach

Nowy dokument NFZ wprowadza też nowy zakres świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej i ma na celu zwiększenie dostępu m.in. do badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii - co ma pozwolić na skuteczniejsze wykrywanie najczęstszych schorzeń przewlekłych. Łatwiejsze ma też stać się umówienie na konsultację specjalistyczną: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa.

Lekarze komentują

"Na obecnym etapie zarządzenie otwiera jedynie drzwi do dyskusji o możliwych sposobach realizacji" - komentowało w poniedziałek projekt rozporządzenia Porozumienie Zielonogórskie, największa organizacja pracodawców ochrony zdrowia w Polsce. - Sam pomysł na opiekę koordynowaną uważamy za dobry, ale projekt w obecnym kształcie jest niemożliwy do wdrożenia we wszystkich placówkach, a taka obietnica została przecież złożona pacjentom – mówił prezes PZ Jacek Krajewski, cytowany w komunikacie.