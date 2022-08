Rewolucyjne narzędzie w USA. Prezydent Biden chce współpracować z jego twórcami

Szybsza publikacja danych ekonomicznych

Realtime Inequality został zainspirowany przez wczesny okres pandemii, kiedy ekonomiści i ustawodawcy nie mieli klarownego obrazu co do właściwej wielkości pakietów pomocowych. Narzędzie opiera się na dekadzie badań Zucmana i Saeza. Francuski duet, we współpracy z Thomasem Pikettym, stworzył nowy sposób szacowania nierówności majątkowych w USA, pomagając m.in. przy opracowaniu pozytywnie przyjętego przez postępowych demokratów podatku od bogactwa.