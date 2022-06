Rodzaje bezrobocia

Bezrobocie — czym jest?

Bezrobocie to zjawisko społeczne, które polega na tym, że część ludzi zdolnych i chętnych do podjęcia pracy, nie znajduje zatrudnienia . Bezrobotny jest więc osobą niezatrudnioną, która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Nie może także uczyć się w szkole w systemie dziennym i jest gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku zatrudnienia z 2004 r. osoba bezrobotna to taka, która ukończyła 18 lat, ale nie osiągnęła wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Za bezrobotnego uznaje się osobę zarejestrowaną we właściwym urzędzie pracy, która nie nabyła prawa do renty inwalidzkiej, a także nie pobiera zasiłku stałego lub renty socjalnej . Wykluczone z grona bezrobotnych są również osoby z niepełnosprawnością, które ze względu na swój stan zdrowia nie mogą podjąć zatrudnienia oraz osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności.

Podstawowym miernikiem wielkości bezrobocia jest stopa bezrobocia, która wyrażona w procentach obrazuje stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Należy jednak pamiętać, że nie jest to idealne narzędzie pomiaru badanego zjawiska. Bardzo często nieuwzględniana jest grupa osób, która nie jest zarejestrowana w żadnym urzędzie i na własną rękę poszukuje pracy. Część bezrobotnych zgłasza się do urzędów pracy tylko po to, by uzyskać prawo do zasiłku i być objętym ubezpieczeniem.