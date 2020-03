Rodzice: kończą się nam zasiłki opiekuńcze!

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 20 marca 2020 r. wszystkie uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki mają pozostać zamknięte do 10 kwietnia 2020 r. Przypomnijmy, że placówki oświatowe są nieczynne od 12 marca 2020 r. Dzień wcześniej o takiej decyzji rządu poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Wydłużenie narodowej kwarantanny w szkołach i przedszkolach to poważne wyzwanie logistyczne, szczególnie dla rodziców mniejszych dzieci. Tym, którzy przestali pracować już 12 marca, bo musieli zaopiekować się dziećmi w domu, 14-dniowy zasiłek opiekuńczy kończy się 25 marca. Wiele osób nie wie, co będzie dalej. Przepisy nowelizowanej specustawy nie weszły bowiem jeszcze w życie. ZUS jednak uspokaja: jeśli chodzi o kontynuowanie zasiłku, nic się nie zmienia. Jest on przyznawany i wypłacany na dotychczasowych zasadach, tak długo, jak szkoły będą zamknięte.

Kto może pobierać zasiłek?

Przypomnijmy, zasiłek opiekuńczy związany z epidemią COVID-19 przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka do lat 8, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. O ile osoby zatrudnione na umowę o pracę mają takie ubezpieczenie, to w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub na umowach cywilnoprawnych jest to ubezpieczenie dobrowolne, do którego można przystąpić lub nie.

Jak go korzystnie pobierać?

Dodatkowy 14-dniowy zasiłek na opiekę nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia placówki, przysługuje od 12 marca. Jeśli placówka została zamknięta później, to od dnia jej zamknięcia.

Wniosek można było wypełnić na dwa sposoby: wliczając dni wolne od pracy lub je pomijając, licząc tylko dni robocze. Drugi sposób jest korzystniejszy. I z tej opcji eksperci radzą również skorzystać przy wypełnianiu kolejnego wniosku.

Koronawirus w Polsce. Wypłata zasiłku opiekuńczego będzie przedłużona

Osobom, którym zasiłek kończy się 25 marca, doradzamy, by złożyły wniosek - już bez wliczania dni wolnych od pracy - tylko do 1 kwietnia 2020 r. (będzie to 5 dni zasiłku przyznawanego na zasadach ogólnych). 1 kwietnia zaś mają wejść w życie przepisy tarczy antykryzysowej, a na ich podstawie będzie dostępny kolejny, dodatkowy 14-dniowy zasiłek na opiekę.

Optymalizacja z kalendarzem

Zasiłek za te 5 dni, do czasu wejścia w życie nowych przepisów, będzie wypłacany przez ZUS z ogólnej puli 60 dni, które przysługują każdemu ubezpieczonemu (są to dni liczone łącznie na opiekę nad dziećmi zdrowymi do lat 8, chorymi do lat 14, niepełnosprawnymi do lat 18 i osobami starszymi, niezdolnymi do samodzielnej egzystencji).

- Składając wniosek o dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy można wskazać dni, kiedy faktycznie sprawuje się opiekę nad dzieckiem. W tej sytuacji można nie wliczać np. weekendów, kiedy to zdecydowana większość rodziców nie pracuje. Ponadto, rodzic ma też prawo do 60 dni zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach - w razie nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko do ukończenia 8 lat – przypomina Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS.

Jaki samemu złożyć wniosek

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę składają wnioski za pośrednictwem kadr w swoich zakładach pracy.

Z kolei osoba prowadząca działalność gospodarczą zawiadamia bezpośrednio oddział ZUS poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) i składa tam wniosek elektroniczny ZAS-58. Aby tego dokonać, należy zalogować się na swoje konto w ZUS, przejść do zakładki "Ubezpieczony" i wybrać odpowiedni formularz. Następnie należy go poprawnie wypełnić i przesłać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem).

Zgłoszenia można dokonać w dowolnym momencie, jednak od tego kiedy tego dokonamy, zależy wypłata zasiłku. Wypłaty odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Zasiłek przysługuje obojgu rodzicom, ale bez względu na liczbę posiadanych dzieci, które wymagają opieki, z zasiłku może skorzystać tylko jeden z opiekunów lub mogą się okresem zasiłkowym podzielić.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, z nowego 14-dniowego zasiłku, który ma wejść w życie od 1 kwietnia 2020r. będzie można skorzystać z datą wsteczną.

