Nadchodzi czarny tydzień. Pracę mogą stracić nawet 3 mln Polaków

Takich jak on jest w całej Polsce kilka, a prawdopodobnie nawet kilkaset tysięcy. Może nawet milion.

Potem, do 20 marca, trzeba było zapłacić zaliczki na podatek dochodowy . W środę natomiast mamy 25. dzień miesiąca, co oznacza, że mija termin zapłaty podatku VAT . Wielu przedsiębiorców jeszcze na początku miesiąca działało normalnie, więc od marcowych faktur trzeba będzie zapłacić VAT.

Czarny tydzień

- Nadchodzący weekend będzie 13. w tym roku. Ironia losu - mówi szef ZPP. To właśnie najbliższe 7 dni będzie oznaczało dramat w setkach tysięcy polskich domów. - Pracę może w ciągu tego tygodnia stracić od miliona do nawet trzech milionów Polaków - szacuje Kaźmierczak.

Jest koniec miesiąca, więc to najlepszy moment na wręczanie wypowiedzeń. A jednocześnie mija drugi tydzień przestoju w polskiej gospodarce. Firmy zaczynają to boleśnie odczuwać, patrząc na stan firmowego konta.

I trudno zarzucić rządowi, że nic nie robi. Problem w tym, że od ogłoszenia rozwiązań, które mają składać się na tarczę antykryzysową, mija tydzień. W ubiegłą środę premier, prezes NBP i ministrowie zapewniali, jak świetnie przygotowaliśmy się na epidemię. Co chwila słyszymy, jak to inne kraje powielają nasze rozwiązania.

Ale nawet jak ten się pojawi, to niewiele pomoże. Premier podczas wtorkowej konferencji prasowej zapowiedział, tarcza ma zacząć działać od... kwietnia . Wtedy może być już dla wielu firm "po ptakach".

"To jest tak niepoważne, że słów brakuje"

- W innych krajach nie tracą czasu. Niemcy, Brytyjczycy czy Francuzi pompują kasę bezpośrednio do firm, bo wiedzą, że podstawowym problemem jest teraz zapewnienie płynności - mówi prezes ZPP. - A u nas planowanie, strategie i biurokracja.

- Przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek, a potem jakiś urzędniczyna w ZUS-ie rozsiądzie się i będzie go rozpatrywał przez 30 dni. 30 dni! No przecież to jest tak niepoważne, że aż mi słów brakuje - denerwuje się Kaźmierczak.