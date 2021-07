Rolnicy coraz bardziej zadłużeni. Pandemia pogłębiła problemy

Średni dług przeciętnego rolnika wynosi ponad 66 tys. zł, co w ciągu roku oznacza wzrost o ponad 7 proc. - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Okres przeterminowania wierzytelności wydłużył się z 734 do 802 dni. Podobnie wnioski dotyczące rosnącego zadłużenia płyną także z baz BIK czy BIG InfoMonitor.

- Rolnicy są poddani tym samym regułom rynku co inni przedsiębiorcy, ale ich sytuacja jest dużo trudniejsza - wskazuje.

Z danych KRD wynika, że na koniec maja 2020 roku całkowite zadłużenie rolników zajmujących się uprawą roli i hodowlą zwierząt wynosiło 288,3 mln zł. Rok później było to już 301,2 mln zł. Z kolei średni dług w pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku wyniósł 62 245 zł, a ostatnio - 66 742 zł.

- Świadczy to o pogłębiających się problemach finansowych rolników, którzy i tak długo zalegają z płatnościami. Nie jest to dobry sygnał dla wierzycieli, ponieważ maleje szansa na odzyskanie od nich środków pieniężnych - wskazuje.

- W czasie pandemii dla rolników szczególnym problem było regulowanie stałych zobowiązań, do których należą np. kredyty czy leasingi - dodaje Goszczyński.

Kwota kredytów spłacanych przez rolników i firmy rolne to około 30 mld zł. Udział opóźnionych o ponad 90 dni, czyli uznawanych za stracone, wynosi 5,9 proc. wartości. Warto podkreślić, że to dużo mniej niż w przypadku mikroprzedsiębiorców, gdzie jest to wartość ponad 16 proc. Rolnicy są więc zdecydowanie solidniejszymi płatnikami.