Rolnicy odbierają telefony, pada dziwne pytanie. Trwa narodowy spis

przedszkolank... 36 min. temu

Zboże należy do Pisu, zresztą jak wszystko, co jest zdolny zobaczyć i zawłaszczyć. Tak mu się wydaje. Jego są lasy, rzeki , łąki, morza i pustynie. Na co spojrzą, to ich jest. Tylko rozumu nie mają, bo nie można go zobaczyć i go innym odebrać. Dzięki Bogu!!!