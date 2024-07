Rolnicy źli na wysokość renty alkoholowej. "Wysoce demoralizujące"

Renta alkoholowa nie figuruje w aktach prawnych , ani w ustawach lub przepisach szczególnych. Tym terminem określa się jednak rentę przyznawaną z tytułu niezdolności do pracy, której przyczyną może być m.in. nadmierne spożywanie alkoholu.

Renta alkoholowa to świadczenie dedykowane wąskiemu gronu. Jakie warunki muszą być spełnione, aby się o nią ubiegać?

Kto może ubiegać się o rentę alkoholową?

Aby uzyskać rentę alkoholową, trzeba spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, należy posiadać orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Po drugie, konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego stażu składkowego, który zależy od wieku osoby w momencie wystąpienia niezdolności do pracy .

Po trzecie, wymagane jest udokumentowanie, że niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rolnicy oburzeni wysokością renty alkoholowej

Od marca 2024 roku renta alkoholowa wynosi: 1780,96 zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy oraz 1335,72 zł w przypadku częściowej niezdolności do pracy. Taki wzrost świadczenia jest wynikiem corocznej waloryzacji, która w 2024 roku wyniosła 12,12 proc.

Izba wyraziła swoje niezadowolenie tym faktem, określając go jako "wysoce demoralizujący" dla społeczeństwa. Zaapelowała również do decydentów o ponowne rozważenie tej kwestii, podkreślając, że niedocenianie ciężkiej pracy rolników może skutkować brakiem chętnych do pracy w sektorze rolniczym.