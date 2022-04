Ropa nadal drożeje. Nieznacznie potaniał gaz

W poniedziałek (04.04.) ropa na rynkach znowu podrożała . Cena baryłki Brent wzrosła o ponad 2,4 proc. i kosztuje prawie 107 dolarów. Natomiast amerykańska ropa WTI drożeje w poniedziałek o prawie 3,1 proc. do poziomu 102,3 dolara.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

Gaz drożeje w holenderskim hubie

Kontrakty na gaz na najbliższe miesiące na holenderskim hubie TTF potaniały w poniedziałek o ponad 2 proc., do poziomu nieco poniżej 110 euro za MWh.

Gaz z dostawą w maju staniał w poniedziałek o prawie 2,5 proc., do 109,4 euro za MWh. Wycena kontraktów czerwcowych i lipcowych spadła o 2,6 proc. do prawie 109 euro. Natomiast gaz we wszystkich innych kontraktach z dostawą w 2022 r. kosztuje ponad 100 euro za MWh.