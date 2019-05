Ropa z Rosji. Wznowienie dostaw możliwe 9 czerwca 

W rozmowach wzięli udział m.in. przedstawiciele firm ze strony polskiej i rosyjskiej i niemieckiej. To już trzecie, w ciągu ostatnich 4 tygodni (po Mińsku i Bratysławie) spotkanie na temat wznowienia dostaw ropy naftowej z Rosji. Kolejne rozmowy zaplanowane są na 3 czerwca w Moskwie.

"Jednocześnie strona rosyjska zobowiązała się, że do 1 lipca wszystkie trzy nitki rurociągu 'Przyjaźń' zostaną oczyszczone, co oznacza że do Polski nie trafi żadna dodatkowa partia zanieczyszczonej ropy" - czytamy w komunikacie spółki.