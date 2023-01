Rosja korzysta z pewnej furtki. LNG zadomowił się w Europie

"Kommiersant" informuje, że pomimo zmniejszenia dostaw gazociągowych Gazpromu do Europy, eksport LNG do UE, wręcz przeciwnie, wzrósł w całym 2022 roku. Np. należący do NOVATEK zakład Yamal LNG zwiększył dostawy do UE o ok. 13,5 proc., do 14,65 mln ton - wyliczył dziennik. Kolejne 0,7 mln ton na kontynent pochodziło z projektu NOVATEK - Cryogas-Vysotsk.