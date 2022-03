Rosja na krawędzi bankructwa i z pełnym skarbcem złota. Co zrobi? To pytanie za 140 mld dolarów

Sankcje nakładane na Rosję coraz mocniej uderzają w tamtejszą gospodarkę. Agencje ratingowe tną oceny wiarygodności, a ekonomiści wieszczą głęboką recesję . Wszystko wskazuje też na to, że kraj ten będzie można technicznie uznać za bankruta , jeśli w środę 16 marca nie spłaci zgodnie z umową swoich zobowiązań wobec zagranicznych inwestorów.

Takiego obrotu spraw nie mógł się spodziewać prezydent Rosji Władimir Putin, który przez lata przygotowywał się właśnie na taką ewentualność. Świadczą o tym gigantyczne zakupy złota poczynione w ostatnich latach. Obecne rezerwy kruszcu można szacować na około 2300 ton . Są 10-krotnie większe niż polskie zasoby . Problem w tym, że Rosja nie ma co z nimi zrobić.

"Rosja spędziła lata na budowaniu piątej co do wielkości rezerwy złota na świecie. Sprzedaż tego metalu wartego w sumie około 140 mld dolarów w celu podratowania rubla będzie jednak trudna . Sankcje zabraniają instytucjom amerykańskim, brytyjskim i unijnym prowadzenia interesów z rosyjskim bankiem centralnym" - wskazuje agencja Bloomberg.

Handlowcy i banki obawiają się pośrednio kupować kruszec z Rosji, gdyż może to wiązać się z utratą reputacji lub karami. Senatorowie w Waszyngtonie chcą objąć dodatkowymi sankcjami każdego, kto kupuje lub sprzedaje rosyjskie złoto .

" Moskwa może być zmuszona do zwrócenia się na wschód , do banków centralnych takich krajów jak Indie czy Chiny, aby sprzedać złoto lub zabezpieczyć nim pożyczki" - ocenia Jeff Christian, partner zarządzający CPM Group, cytowany przez Bloomberga.

Jest też teoretyczna możliwość sprzedaży rosyjskiego złota na giełdzie w Szanghaju, ale byłyby to prawdopodobnie zbyt małe ilości, jak na potrzeby Rosji . Do tego ceny sprzedaży musiałyby być wyraźnie niższe niż rynkowe.

Eksperci uważają, że Pekin będzie chciał jednak uniknąć sankcji amerykańskich związanych z wojną. To zamknęłoby i te drzwi przed rosyjskim złotem.

Rosyjske złoto nie jest pierwsze

Dyktator Moammar Kaddafi sprzedał część libijskich rezerw, aby opłacić żołnierzy podczas powstania zbrojnego. Podobnie było w przypadku irańskich funduszy , które były masowo wymieniane na złoto, eksportowane do Dubaju, a następnie sprzedawane za gotówkę.

Rosja ma problem ze sprzedażą złota, ale przynajmniej ma kruszec we własnych skarbcach. Wcześniej, w związku z politycznym zamieszaniem w Wenezueli, kraj ten walczył o dostęp do swojego złota, które było przechowywane w skarbcach Banku Anglii.

Rosjanie na ratunek państwu?

Gdyby odbywało się to po stałej cenie, byłoby to równoznaczne z wprowadzeniem wewnętrznego standardu złota - zauważa Citigroup.

Oznaczałoby to cofnięcie Rosji do dość odległej przeszłości. Standard złota wykształcił się pod koniec XIX wieku i funkcjonował do wybuchu pierwszej wojny światowej. Całkowita jego likwidacja nastąpiła w czasie drugiej wojny światowej, kiedy zawieszona została wymienialność banknotów na złoto.