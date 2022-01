Inflacja może napędzać zainteresowanie złotem. Uncja kosztuje ponad 7 tys. zł

Złoto a stopy procentowe

Wskazuje przy tym na amerykański bank centralny, który w przeciwieństwie do NBP, ciągle jeszcze utrzymuje zerowe stawki oprocentowania, choć ma to się zmienić. Co do zasady podwyżki stóp powinny wpływać na spadek opłacalności inwestycji w złoto, ale historia pokazuje, że są wyjątki.