Hity i kity inwestycyjne 2021 roku. Nie było łatwo obronić oszczędności przed inflacją

Kity inwestycyjne 2021

Gdy klienci bankowi zgłaszali się do swoich doradców z pytaniem o to, jak bezpiecznie można ulokować pieniądze na wyższy procent niż na lokacie, często słyszeli o funduszach inwestujących w różnego rodzaju obligacje. To nie był jednak najlepszy wybór .

Zauważa, że inwestorzy mieli wiele argumentów, które mogły zachęcić do kupna złota i wykreować kolejną falę wzrostową. Mowa o pandemicznych strachach, problemach z transportem kruszcu, ujemnych realnych stopach procentowych czy rozpędzonej inflacji. Wszystko to mogło podbić ceny złota, a skończyło się inaczej.

Nie kryje, że zawiodła go też branża e-commerce, co widać m.in. po załamaniu na akcjach Allegro. Wskazuje, że podobne problemy miała też konkurencja na całym świecie, w tym gigant z Chin - Alibaba. Większym zaufaniem inwestorzy obdarzyli np. amerykańskiego Amazona, ale to już nie do końca spółka z branży e-commerce. To już bardziej wielki holding technologiczny porównywany np. z Google.