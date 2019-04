Rosja wprowadza zakaz importu jabłek z Białorusi. Nakryła reeksport z Polski

Jak jednak przypomina gazeta, po wprowadzeniu przez Rosję w 2014 roku odwetowych sankcji na import jabłek z Unii Europejskiej, swoją szansę skwapliwie wykorzystała Białoruś, reeksportując do Rosji zakazane towary.

Białoruski import jabłek i gruszek z Polski wzrósł ze 176 tys. ton w 2013 roku do 558 tys. ton w rekordowym 2016 r. Nie wynikało to jednak ze zwiększonego zapotrzebowania na rynku wewnętrznym - większość owoców po cichu wysyłano do Rosji.