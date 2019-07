Rosjanie płacą za zanieczyszczoną ropę. Orlen dostanie kilkadziesiąt milionów dolarów

Prezes PERN Igor Wasilewski informował na początku lipca, że do polskiego systemu przesyłowego trafiło 690 tys. ton zanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej, z czego ok. 60 proc. zanieczyszczeń wciąż pozostaje w zbiornikach należących do PERN. Maksymalne odszkodowania dla odbiorców zanieczyszczonej ropy, która trafiła do Polski, wyniosą więc 76,6 mln dol. Dotyczy to wszystkich odbiorców ropy z rurociągu "Przyjaźń": PKN Orlen, Grupy Lotos, a także dwóch rafinerii niemieckich - w Schwedt i Leunie.