Rosjanie podsumowują exodus zachodnich firm IT. "Zostaliśmy sami"

Biura zachodnich firm IT w Rosji świecą pustkami, odkąd kraj ten zdecydował się zaatakować Ukrainę. Władze na Kremlu jednak nie załamują rąk takim obrotem spraw. Minister cyfryzacji Maksut Szadajew przekonuje, że rosyjscy programiści mają wszystko, co jest im potrzebne do rozwoju i osiągnięcia suwerenności. – Zostaliśmy pozostawieni sami sobie – przekonuje minister.