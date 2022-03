Rosyjscy oligarchowie masowo tracą swoje jachty w Finlandii i na Gibraltarze

21 jachtów zimujących obecnie w hangarach przejęła Fińska Służba Celna. Według służby maszyny prawdopodobnie należą do rosyjskich oligarchów lub do ich firm objętych sankcjami w Europie. Luksusowy jacht zatrzymano również w porcie w Gibraltarze. Należy on do oligarchy Dmitrija Pumpianskiego - poinformował rząd terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii.