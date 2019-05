Rosyjski oligarcha na czele węglowego giganta. Dostarczy węgiel do Polski

Nowe rozdanie dla Kuzbaskiej Kompanii Paliwowej - KTK. Za 13 mld rubli (763 mln zł) oligarcha Michaił Gucerijew, wraz z biznesowymi partnerami, przejął 67 proc. akcji spółki. Ta jest jednym z największych importerów rosyjskiego węgla do Polski.

Jak wylicza "Puls Biznesu", Gucerijew to rosyjski multimiliarder, właściciel naftowego Russnieftu, węglowego Russian Coal. Inwestuje też w media oraz wiele innych sektorów. Nazywany jest przyjacielem Aleksandra Łukaszenki, a za sobą ma działalność polityczną.

Z jego nazwiskiem związane są też biznesowe problemy. W 2007 r. został zmuszony do sprzedaży Russnieftu i oskarżony o nadużycia podatkowe. Uciekł do Londynu. Również w 2007 r. jego syn zginął w wypadku samochodowym.

Po trzech latach Michaiłowi Gucerijewowi udało się wrócić do Rosji i odzyskać Russnieft. Teraz kontroluje już dwóch gigantów węglowego rynku - do Russian Coal doszło właśnie KTK. Z obu kopalni węgiel trafia m.in. do Polski.