Rosyjski ślad w aferze GetBack?

Tajemniczy autor rozsyła apel o uwolnienie Konrada K. i przekonuje o jego niewinności. Odsyła do strony na rosyjskich serwerach – informuje "Rzeczpospolita".

"Prowokacja, fałszywka mająca wybielić byłego prezesa GetBacku Konrada K. czy niedźwiedzia przysługa obliczona na eskalację niechęci do niego – cel, jaki przyświecał autorowi maila rozsyłanego do mediów, nie jest znany. Firmuje go osoba przedstawiająca się jako Ruslan Khazin – inicjatywa humanitarna DAR, asystent adwokata" - czytamy w "Rzeczpospolitej".