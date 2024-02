Roszady w rządzie. Premier Tusk oddaje część władzy. Oto kto skorzysta

Minister aktywów z większą władzą

To ma się zmienić. W ubiegłym tygodniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt noweli rozporządzenia ws. wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Projekt rozporządzenia przewiduje przekazanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i spółki ElectroMobility Poland spod nadzoru Prezesa Rady Ministrów do ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Polski Fundusz Rozwoju to państwowa grupa finansowa, oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych. Zadaniem PFR są inwestycje w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Agencja Rozwoju Przemysłu to państwowa spółka finansująca inwestycje i wspierająca procesy restrukturyzacyjne w polskich firmach.

ElectroMobility Poland to spółka należąca w niemal 91 proc. do Skarbu Państwa, a w pozostałej części do czterech kontrolowanych przez państwo grup energetycznych. ElectroMobility Poland pracuje nad projektem stworzenia polskiej marki samochodu elektrycznego Izera.