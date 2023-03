Rozliczenie PIT po terminie

Początek roku kalendarzowego w kolejnych latach to czas rozliczeń podatkowych. Obywatele, którzy w poprzednim roku pozyskiwali dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, mają obowiązek ich rozliczenia z fiskusem. Czy forma rozliczenia i rodzaj PIT wpływają na termin złożenia deklaracji? Sprawdź, do kiedy musisz złożyć PIT 2023 i co się stanie, jeśli zrobisz to po terminie.