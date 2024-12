Różnorodność i zrównoważony rozwój na Kongresie Polska Moc Biznesu 2024

Najważniejsze punkty programu:

Dzień na Scenie BE VALUE otwiera panel "Siła Regionu" (10:50–11:40), podczas którego eksperci, w tym Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego) i Jakub Banaszek (Prezydent Miasta Chełm), przedstawią, jak skutecznie wspierać lokalne inicjatywy. Dyskusja podkreśla rolę samorządów i organizacji w wykorzystywaniu potencjału regionów do budowania stabilnych podstaw gospodarki.

Zobacz także: Polska Moc Biznesu - scena BE VALUE

Dzień na Scenie BE VALUE zakończy panel "Zdrowa i zrównoważona żywność" (17:30–18:20), z udziałem m.in. Mariusza Makowskiego (Mars Wrigley Polska) oraz Adama Nowaka (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Eksperci omówią przyszłość zrównoważonej produkcji żywności i jej wpływ na społeczeństwo.

Dlaczego BE VALUE?

Scena BE VALUE to miejsce rozmów o wartościach – tych społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Uczestnicy poznają najlepsze praktyki w zakresie różnorodności, odpowiedzialności społecznej i cyrkularności. To przestrzeń inspiracji, gdzie liderzy dzielą się wiedzą i wypracowują strategie dla zrównoważonego rozwoju.