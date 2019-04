Rozpoczął się proces rolników, którzy zablokowali ubój zdrowych świń. Na sali zabrakło miejsca

- Nie pozwolimy na to, aby nasze zagrody opustoszały. One nie opustoszeją na miesiąc, na pół roku, ale na zawsze - mówił podczas zorganizowanego w Dawidach protestu Michał Kołodziejczak, który wspierał blokadę wraz z członkami Unii Warzywno-Ziemniaczanej. - Ja do niedawna nie zdawałem sobie sprawy z tego co to jest ASF. Dzisiaj przyjeżdżając do was widzę łzy, których ludzie nie ukrywają. Dzisiaj musimy jasno pokazać, że będziemy pilnować tych gospodarstw, gdzie są zdrowe świnie przeznaczone na ubój.