RPO zachęca do ograniczenia prac domowych. Część szkół z nich zrezygnowała

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz kilka organizacji pozarządowych wspólnie ogłosili projekt #zadaNIEdomowe. Jak wytłumaczono na stronie rzecznika, nowa inicjatywa ma wytłumaczyć "jak wspólnie opracować szkolne reguły dotyczące pracy w domu, tak, aby była ona rzeczywiście dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów danej szkoły".

"Nadmierne obciążenie uczniów obowiązkami szkolnymi ma negatywny wpływ na życie całych rodzin, jest też niezgodne z nowoczesnymi trendami edukacyjnymi" – wytłumaczono na stronie RPO. Dalej można przeczytać, że "zadania domowe nie zawsze pomagają w procesie uczenia się", a zamiast tego mogą "doprowadzić do wzrostu zniechęcenia uczniów i pogłębienia się nierówności społecznych".

Do rezygnacji z prac domowych w tej placówce zachęcali sami rodzice.

- O rezygnację z nich poprosiliśmy dwa lata temu - wspomina w rozmowie z "Wyborczą" radna Warszawy Dorota Łoboda. - Moja córka była wtedy w klasie siódmej, dwujęzycznej. W tygodniu miała 39 zajęć. W poniedziałek – 10 lekcji – od 7.10 do 17 lub 18. Gdy przychodziła do domu, musiała siadać do odrabiania prac domowych. W weekendy też. Na naszą propozycję odciążenia uczniów dyrekcja przystała od razu - tłumaczy Łoboda.