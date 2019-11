Nauczyciele w wieku dziadków. Dyrekcja: "Przez 17 lat nie trafił do nas żaden nauczyciel zaraz po studiach"

Nauczyciele tak mocno wzięli sobie do serca słowa, które wielokrotnie słyszeli w trakcie kwietniowego strajku – że jeśli praca im się nie podoba, to mogą szukać innej – że faktycznie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy znaleźli dla siebie inne zatrudnienie.

Jeśli nic się nie zmieni, średni wiek polskich nauczycieli będzie się wciąż podnosił. Już dziś w niektórych szkołach pracują prawie wyłącznie osoby, które za kilka lat przejdą na emeryturę – lub nawet już nabyły uprawnienia, ale kontynuują pracę w szkole. Dyrektor łódzkiego "elektronika", czyli Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych przyznała w rozmowie z łódzką "Gazetą Wyborczą", że od 17 lat nie zdarzyło się jej zatrudnić nikogo zaraz po studiach. Kadra w zarządzanej przez nią placówce liczy 64 osoby, a wśród nich nie ma żadnego nauczyciela poniżej 40. roku życia. Poniżej pięćdziesiątki jest zaledwie ok. 10 osób. Brakuje też nauczycieli do pracy w przedszkolu.

Lidia Walczak-Iżycka, dyrektor Przedszkola nr 18 we Wrocławiu deklaruje, że z radością przyjęłaby młodych pracowników, ale na jej biurko przestały trafiać podania od osób młodych. W rezultacie dziećmi opiekuje się troje emerytowanych nauczycieli. Bez nich sytuacja byłaby dramatyczna.

Brak chętnych dla pracy w szkołach i przedszkolach odbywa się ze szkodą dl samych dzieci. Jak zauważa w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Prof. Bogusław Śliwerski, pedagog, kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, dla dzieci bardzo ważne jest, by kadra nauczycielska była zróżnicowana.

- Im mniejsze dzieci, tym bardziej potrzebują młodszych nauczycieli zbliżonych wiekiem do ich rodziców. Młodsze dzieci nie przepadają za starszymi nauczycielami, bo ci często starają się być dziecinni w relacjach z kilkulatkami, a to jest nieautentyczne dla przedszkolaków. Starsi nauczyciele mają swoją mądrość, serdeczność, ciepło, ale to za mało – wyjaśnia.