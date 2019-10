Nauczyciele-emeryci. Mieli pomóc, nie pomogą - odchodzą

Emeryci, jeśli już w szkołach się pojawiają, to tylko na chwilę. Jak pan Wiesław, który tuż po studiach uczył matematyki, potem trafił do mundurówki. Na emeryturze poczuł misję i wrócił do nauczania w podstawówce. Wytrzymał miesiąc. - Rodzice roszczeniowi, znający się na wszystkim najlepiej. Miałem poczucie misji, po to wróciłem na emeryturze do szkoły, ale po co mam się męczyć? – stwierdził i ze szkoły odszedł, dorobi do emerytury udzielając korepetycji.