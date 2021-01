RPP: Skala ożywienia gospodarczego zależna głównie od pandemii

Zdaniem ekonomistów z PKO BP, w 2021 roku instrument ten może być wykorzystany wiele razy, tym bardziej, że RPP nadal wskazuje na brak wyraźnego i trwałego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią.

– Wypowiedź ta będzie trzymać rynki i inwestorów w niepewności co najmniej do marca (nota bene być może o to właśnie chodziło), a będzie ona tym większa im bardziej przedłużane będą restrykcje w gospodarce lub pogarszać się będzie sytuacja na świecie – ocenia Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.