RPP tłumaczy decyzję i ostrzega przed tym, co może się wydarzyć w drugiej połowie roku

Rada powody utrzymania stóp tłumaczy w sposób zbliżony do tego, co usłyszeliśmy przed miesiącem. "Koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona, choć jest zróżnicowana między największymi gospodarkami. W IV kw. 2023 r. roczna dynamika PKB w strefie euro pozostała zbliżona do zera, a w Niemczech ponownie była ujemna" - czytamy w komunikacie.