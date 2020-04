Rusza narodowy program szycia maseczek. Wkrótce na rynek trafi ponad 100 milionów sztuk miesięcznie

Koronawirus. Polacy szyją maseczki. Muszą wiedzieć, jak to robić, żeby pomóc, a nie zaszkodzić

Program, jak mówił Michał Dworczyk, szef KPRM, przewiduje, że jeszcze w kwietniu polskie zdolności produkcyjne wyniosą 40 mln maseczek niemedycznych. Gdy firmy zakupią już potrzebne linie produkcyjne do maseczek (a koszt maszyn do profesjonalnej, masowej produkcji to nawet 2 mln zł), miesięcznie będzie się ich pojawiało nawet 100 mln – wyjaśnił Dworczyk w "Rzeczpospolitej".