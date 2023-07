Rusza państwowy skup malin. Na razie w jednym województwie, ale ma być rozszerzony

Rusza skup malin

W rozmowie na antenie TVP Info przyznał, że sytuacja na rynku "jest bardzo trudna". Dlatego też od czwartku ruszył skup malin w województwie lubelskim , gdyż to tam jest najwięcej plantatorów.

Jego zdaniem widać już reakcję rynku w rosnących cen malin . Minister jednak podkreślił, że nie są one jeszcze na "satysfakcjonującym poziomie".

Spotkanie na szczycie w Warszawie

Na 19 lipca minister rolnictwa do Warszawy zaprosił czterech ministrów tzw. państw przyfrontowych oraz szefa ukraińskiego resortu rolnictwa. Podkreślił przy tym, że zakaz wwozu ukraińskiego zboża do państw przyfrontowych "nie jest działaniem przeciw nikomu".

Chodzi o rozporządzenie wykonawcze KE z 5 czerwca, które wprowadziło środki zapobiegawcze dotyczące przywozu do Unii Europejskiej pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika pochodzących z Ukrainy. Do 15 września przedłużony został unijny zakaz importu tych produktów rolnych do Polski. Nadal jednak dozwolony jest ich tranzyt przez terytorium RP.