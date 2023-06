Susza dobija rolników. "Zanim w Polsce pojawią się gaje oliwne, ceny żywności będą wariować"

Swoją analizę specjaliści mBanku rozpoczynają od wytłumaczenia, dlaczego ekonomiści zajmują się bilansem wodnym. Otóż długotrwałe zmiany w nim mogą "wywrócić tendencje sezonowe do góry nogami" i doprowadzić do zmiany w roślinności uprawianej w Polsce. Natomiast w krótkotrwałej perspektywie susza może doprowadzić do zmniejszenia produkcji krajowej żywności, a co za tym idzie – do mniejszego spadku (lub wręcz jego braku) cen w sezonie letnim.