Rynek pracy. Test przedsiębiorcy i zniesienie 30-krotności uderzą w polską branżę IT

Jak pisze "Rzeczpospolita", przez "podatkowe uderzenie w dobrze zarabiających profesjonalistów możemy stracić mocną pozycję na rynku usług finansowych i IT".

Gazeta wskazuje, że pracy za granicą mogą poszukać polscy specjaliści, ale także pracujący w Polsce specjaliści z zagranicy, głównie Ukraińcy Już teraz płace w branży IT niewiele odbiegają od tych, na jakie mogą liczyć w Polsce.

Narzędziem do przeprowadzenia tego testu miałaby być analiza składanych obowiązkowo przez wszystkich przedsiębiorców plików JPK. Sprawdzana miałaby być nie tylko liczba faktur wystawianych jednej firmie, ale także procentowy udział tego źródła w przychodach przedsiębiorcy.

Pozbawienie ich statusu przedsiębiorcy i przymuszenie do zatrudnienia na etacie sprawiłoby, że musieliby nie tylko płacić 32-procentowy PIT, ale także wyższe składki na ZUS. Do tego dochodzi utrata bardzo cenionej przez specjalistów IT niezależności.