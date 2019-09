Rynek pracy w Polsce. Firmy zatrudniają nie tylko Ukraińców. Pora na Indonezję

- Widzimy, że chcą zostać i do Polski przenoszą się również ich rodziny, ale szukamy też innych możliwości – mówi "Rz" Michał Rakowski, członek zarządu oraz dyrektor finansowy Amiki.

Te inne możliwości to m.in. zatrudnianie Azjatów. W tej chwili w zakładzie pracuje grupa około 20 osób z Indonezji. To - jak mówią przedstawiciele firmy - na razie testowy projekt.

To właśnie branża AGD ma bardzo duże problemy ze znalezieniem rąk do pracy. A - jak alarmuje - będzie jeszcze gorzej. Przedstawiciele sektora napisali nawet w tej sprawie list do premiera Mateusza Morawieckiego.