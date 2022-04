Rząd daje możliwość zmiany opodatkowania w trakcie roku. Policzyliśmy, komu się to opłaci

"Przepis epizodyczny"

Warto podkreślić, że tylko tym razem wszyscy przedsiębiorcy będą mieli czas na rozliczenie się z fiskusem do 30 kwietnia . Normalnie ryczałtowcy musieli składać deklaracje podatkowe do końca lutego.

Sposoby opodatkowania. Daty i opcje

Ze słów wiceministra finansów wynika, że ci przedsiębiorcy, którzy dzisiaj nie chcą wstecz zmieniać tego, w jaki sposób obliczali podatek i składki, tylko chcą to zrobić od 1 lipca i w zaliczkach rozliczać się już w inny sposób – przejść z ryczałtu na skalę – będą mieli taką możliwość do 22 sierpnia .

– Ma to oczywiście swoje wady i zalety, bo nie trzeba się cofać z księgowością. Natomiast wadą jest to, że nie ma tych bonusów, które istnieją przy wspólnym rozliczeniu rocznym, więc to jest wybór, to jest fakultatywny wybór, którego przedsiębiorca może dokonać – podkreśla Artur Soboń.