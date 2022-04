Proste podatki? Najnowszego przepisu stworzonego przez rząd nikt nie zrozumie [OPINIA]

Ale po co o tym pisać, skoro można to po prostu zaprezentować?

Rzućmy okiem na art. 14. To jeden z istotniejszych przepisów nowelizacji. Określa bowiem, jakie przepisy należy stosować do dochodów uzyskanych w 2022 r.

(Nie) musi być trudno

Tyle że takie podejście to usprawiedliwianie fuszerki. Prawo powinno być pisane tak prosto, jak to możliwe. Wynika to wprost z zasad techniki legislacyjnej. A zapoznawać się z nim może każdy, kto chce. Ostatecznie przecież, w razie błędów przy rozliczeniu podatków, odpowiedzialność będzie spoczywała na drobnym przedsiębiorcy, a nie na księgowym. Na marginesie, tak skomplikowane przepisy to wyzwanie również dla profesjonalistów – księgowych, doradców podatkowych, prawników. Rząd utrudnia im życie, choć powinien ułatwiać.