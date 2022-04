Rząd ogłasza kolejne zmiany w podatkach. Chodzi o formę opodatkowania

Jak poinformował Soboń, w projekcie zmian pojawi się propozycja ponownego wyboru sposobu opodatkowania w 2022 r. dla przedsiębiorców na ryczałcie i podatku liniowym. - Wprowadzamy możliwość wyboru skali. Będzie to wybór w rozliczeniu rocznym do 30 kwietnia 2023 r. To przepis epizodyczny, tylko dla tego roku — wyjaśnił. Jak zaznaczył, w kolejnych latach przedsiębiorcy już normalnie będą mogli wybrać sposób opodatkowania, natomiast w tym roku będzie możliwość wyboru pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej księgowości od 1 stycznia do 31 grudnia.